Kader Loth hat seit Jahren keine Lust auf Sex

Die Reality-TV-Darstellerin ist bereits seit über zehn Jahren mit ihrem Mann Ismet Atli zusammen, 2017 trat das Paar vor den Traualtar. Im vergangenen Jahr zog die 50-Jährige mit ihrem Partner sogar in das „Sommerhaus der Stars“. Trotz ihres Liebesglücks läuft in Kaders Ehe nicht alles rund. In Sachen Sex herrscht bei dem TV-Star seit Langem Flaute.