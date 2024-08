Kickls Breite | Aus der Haut

Kickls Breite. Wie legt er´s denn heuer an? Hat er heuer die sprichwörtliche „Kreide gefressen“? Damit hatte man auch vor dem ORF-Sommergespräch im Vorjahr spekuliert. Doch der blaue Frontmann zog damals ordentlich vom Leder: Er sei nicht in die Politik gegangen, um sich zu verstellen hatte er gepoltert und auf alles losgeschimpft – den Bundespräsidenten, die anderen Parteien, den ORF natürlich. Und er hatte die Sommergespräch-Moderatorin Susanne Schnabl nach mehreren markigen Sprüchen aufgefordert: „Diesen Sager schneiden´s jetzt aber net ausse“. Zur Erklärung: Im Vorjahr waren die am Montag ausgestrahlten Gespräche aus dem „Stasi-Verhörzimmer“ (Zitat Kickl) Tage zuvor aufgezeichnet worden. Die Interviewerin hatte er damals mehrfach harsch unterbrochen. Aber heuer – da würde vielleicht manches anders sein? Da würde Kickl wenige Wochen vor der Wahl, aus der er als Sieger gehen möchte, womöglich auch den Staatsmann geben? „Um über die 30 Prozent zu kommen, braucht er unentschlossene und gemäßigte Wähler“ hatte Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle gestern in der „Krone“ gesagt und gemeint, Kickl wäre rhetorisch gut beraten, wenn er gemäßigter auftrete, denn für den ersten Platz brauche er Breite. Doch kann er den Staatsmann? Will er denn überhaupt Breite zeigen?