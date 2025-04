Schlägerei unter Asylwerbern bei Bahnhof eskaliert

Wilde Szenen spielten sich am Samstagabend nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofes ab: Zwei Asylwerber waren sich heftig in die Haare geraten. Ein 33-jähriger Afghane soll seinen somalischen Kontrahenten (30) derart brutal attackiert haben, dass dieser schwer verletzt in die Klinik eingeliefert werden musste. Der Verdächtige wurde festgenommen.