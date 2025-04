Pannenbad: „Die Bürger fühlen sich gefrotzelt“

250.000 Euro an „Leistungsprämie“ fließen an Baufirma

Denn dieses würde dann pleitegehen, eine Sanierung rücke in die Ferne und alles werde noch teurer, argumentiert SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger. Wegen dieser Wende beschloss der Gemeinderat: Die Stadt zahlt dem Trockenbauer 250.000 Euro „Leistungsprämie“, wenn die Decke bis Dezember saniert ist. Dazu übernimmt die Stadt 500.000 Euro „Sowieso-Kosten“ für die notwendigen hochwertigen Aufhängungsteile.