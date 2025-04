Julia Cencig traurig: „Wie im falschen Film!“

Ballroom-Geflüster hinter den Kulissen

„Ich kann es mir gar nicht erklären“, gab sie sich wortkarg im „Krone“-Gespräch, „Ich muss es erst mal realisieren (...) es fühlt sich an wie im falschen Film“, litt sie und sprach damit auch ihren Fans bestimmt aus der Seele. Allerdings ließen die an besagtem TV-Abend aus. Denn abseits der Jury-Wertung hörte man ganz lautes Ballroom-Geflüster, und das besagte schlicht und einfach, dass die ehemalige „SOKO-Kitzbühel“-Ermittlerin zu wenige Anrufe hatte. Etwaige Ungereimtheiten konnten, so wie an jedem „Dancing Stars“-Abend, aber ohnehin ausgeschlossen werden, denn ein Notar überwacht immer mit Argusaugen das Geschehen auf und neben dem Parkett.