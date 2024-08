Suche nach Schriftsteller nun vorerst eingestellt

Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche vermissten Literaten Bodo Hell in der Dachstein-Region musste nun vorerst eingestellt werden. Der 81-Jährige war am 9. August in diesem Gebiet zuletzt gesehen und am 11. August als abgängig gemeldet worden. Seither fehlt von dem orts- und bergkundigen Künstler jede Spur.