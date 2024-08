Hier müssen Hartbergs „Nomaden“ trainieren!

Mittwoch ist’s jetzt tatsächlich so weit, ziehen die Mannen von Cheftrainer Markus Schopp von dannen, verlassen Hartberg und trainieren fern der eigenen Heimat. Schielleiten, knapp 20 Autominuten entfernt, heißt ab jetzt bis auf Weiteres die „Trainingsheimat“ des TSV. „Ist aber leider nichts Neues für uns“, seufzt Hartberg-Obmann Erich Korherr. Der Manager des TSV ist seit dem Aufstieg der Oststeirer 2018 großteils damit beschäftigt, in puncto Infrastruktur in Hartberg mit dem sportlichen Wachstum des Klubs (zweimal Meisterrunde, einmal im sogar im Europacup) mitzuhalten. Klappen will das allerdings nicht.