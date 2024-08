Hollabrunn versank zum zweiten Mal in Wassermassen

Zwar fiel die Regenmenge am Sonntagabend nicht mehr ganz so exorbitant wie am Freitag aus. „Doch auch 30 Millimeter Niederschlag waren für die total durchnässten Böden zu viel“, berichtet ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn. Erneut musste die Bahnstrecke nach Wien gesperrt werden. Straßen und Gebäude wurden abermals überflutet, zahlreiche Großpumpen und mehrere kleinere Geräte liefen die ganze Nacht über auf Hochtouren.