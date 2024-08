Zehntausende Blitze gingen über Österreich nieder

In Wien wurde inzwischen der Schaden des Hagelunwetters für den Weinbau vom Vortag bekannt. Dieser beträgt etwa 500.000 Euro, wie die Österreichische Hagelversicherung am Sonntag in einer Aussendung mitteilte. Betroffen war vor allem der Nussberg. „Das Problematische ist, dass die Weintrauben schon sehr weit gereift sind und damit in einer sehr empfindlichen Phase getroffen wurden“, heißt es. In der Bundeshauptstadt sind am Samstag 110 Liter pro Quadratmeter gefallen.