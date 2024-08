Bei Rettung von Ehefrau verunglückte Hobbytaucher

Boote, Helfer und Taucher von sieben Feuerwehren und vier Wasserrettungs-Stützpunkten sind im Einsatz. An der Tauchstelle findet sich an Land eine Madonnen-Statue, die diesem auch ihren Namen gegeben hat, dann in 20 Metern Tiefe ein Plateau, ehe die Steilwand auf 120 Meter abfällt. Die Einsatztiefe der Rettungstaucher liegt bei 40 Metern.