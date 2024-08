Streckenposten: Jeden Notfall unter Kontrolle

Egal ob Gluthitze oder Regenflut, sie trotzen jeder Witterung – und das von frühmorgens bis spätabends. Für mehr als 200 Streckenposten der „Ö-Ring Sicherheitsstaffel“ beginnen die Renntage am Red Bull Ring kurz nach sechs Uhr in der Früh. So wie auch an diesem Wochenende, wenn die MotoGP in der Steiermark gastiert.