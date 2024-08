Nächste Runde im Wohnbau-Match eingeläutet

Wie zwei losgelassene Terrier scheinen die beiden Landespolitiker sich nun ineinander zu verbeißen, denn Witwer ließ sich von Leiters Ärger anstecken und reagierte natürlich abermals auf die Kritik aus dem roten Eck. Leiters Behauptungen seien „schlicht und einfach falsch“, in seiner Amtszeit seien in Thüringen zwei Projekte gemeinsam mit der Vogewosi realisiert worden, 50 Wohnungen seien so entstanden – und auch schon an die Mieter übergeben. Zudem würde sich ein drittes Wohnbauprojekt gerade in der Umsetzung befinden.