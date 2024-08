Tiroler bauen 2000 gemeinnützige Wohnungen

Nicht nur der Wille zählt – Gesetzesänderung nötig

Im Vergleich mit anderen Bundesländern ist Leiter zudem aufgefallen, dass die drei gemeinnützigen Vorarlberger Wohnbauträger die schlechtesten Rahmenbedingungen haben. So ist beispielsweise der Eigenmittelanteil bei den Errichtungskosten in Vorarlberg doppelt so hoch wie in Tirol. „Ein weiterer Nachteil ist, dass die Gemeinnützigen den Bedarf mit dem Bürgermeister abklären müssen. Ist der gegen das Projekt, weil er beispielsweise nicht genügend Kindergartenplätze hat, kann er sagen, dass kein Bedarf besteht. Private Wohnbauträger hingegen sind nicht auf das Okay des Gemeindechefs angewiesen“, erläutert Leiter.