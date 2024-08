Hoffnung auf Trost | Herz gebrochen

Hoffnung auf Trost. Die Meldung vom vereitelten Attentat auf eines der drei in der Vorwoche im Wiener Happel-Stadion geplanten Taylor-Swift-Konzerte und die darauffolgende Absage der Auftritte des US-Superstars in Österreich ging um die Welt. Der Schock war nicht nur bei den Fans riesig – fast 200.000 hatten sich größtenteils seit mehr als einem Jahr, als die Termine festgesetzt wurden, auf die Konzerte in Wien gefreut. „Swifties“, wie diese Fans genannt werden und wie sie sich selbst nennen hatten Freundschaftsbändchen gebastelt, die Texte aller ihrer Songs auswendig gelernt, sich zu Treffen abgesprochen, im Swift-Look eingekleidet und reisten aus der halben Welt in die österreichische Hauptstadt an. Und dann die Absage! Die Reaktion in Österreich, die Gratis-Einladung der Swifties in Museen, freie Drinks in Bars, die freundliche Betreuung in der ganzen Stadt, die Zusammenkünfte der Fans linderten den Schmerz. Fehlten nur noch tröstliche Worte von Taylor Swift selbst. Spätestens für ihre Konzerte in London in dieser Woche war damit gerechnet worden.