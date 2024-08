Rechte Terrorverdächtige bei London festgenommen

19-Jährige wurde zweimal festgenommen

Neben der Vorbereitung von Terrorakten wird der 19-Jährigen auch vorgeworfen, in zwei Fällen Informationen für eine Person beschafft zu haben, die einen Terroranschlag ausführte oder vorbereitete. Die junge Frau war am 4. August festgenommen worden, kam daraufhin wieder frei und wurde am 10. August mit dem 18-Jährigen erneut festgenommen.