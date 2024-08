Polizeiauto in Crash verwickelt: Drei Verletzte

Ein Streifenwagen der Polizei war am Donnerstagvormittag in einen Auffahrunfall in Osttirol verwickelt: Eine Beamtin hatte das Dienstfahrzeug in einer Kurve aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Wildtieres abgebremst, woraufhin ein dahinter fahrender Pkw auf das Einsatzfahrzeug auffuhr. Insgesamt forderte der Crash drei Verletzte.