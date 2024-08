ÖVP und FPÖ attestieren einander russischen Sumpf

FPÖ erinnert an schwarze Russland-Verbindungen

So sei etwa die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft „in ÖVP-Hand“. Hafenecker erinnerte zudem an ein Foto, auf dem der ebenfalls in die Spionage-Causa involvierte Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek sowie der Ex-Innenminister und nunmehrige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) 2017 bei einem Essen in der österreichischen Botschaft in Moskau zu sehen sein sollen.