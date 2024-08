Beran A.: „Gibt zu viele Sünder auf dieser Welt“

Plötzlich ist er ziemlich kleinlaut; in seinem fast schon zwanghaften Bemühen, nicht negativ aufzufallen. Beran A. verhält sich demnach in der Justizanstalt Wiener Neustadt, wo er seit knapp einer Woche einsitzt, extrem ruhig, kauert die meiste Zeit des Tages mit angezogenen Beinen und geschlossenen Augen auf seinem Bett, bedankt sich beinahe überschwänglich, wenn ihm Wachebeamte Essen oder ein Stück Seife in seine Zelle bringen.