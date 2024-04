Die Netzwerke der Russen-Spione in Österreich

Festnahme am Karfreitag

Am Karfreitag endet eine abenteuerliche Reise des Egisto Ott in seiner Heimat Kärnten. Er wird festgenommen. Wegen mutmaßlicher Spionage für Russland. Der 2021 suspendierte Beamte soll russische Geheimdienste systematisch mit Infos aus dem Verfassungsschutz sowie Personendaten aus Polizeidatenbanken versorgt haben. Am Ostersonntag geht es in U-Haft. Nicht das erste Mal. Ott wird Schwerwiegendes vorgeworfen. Und er ist zum Politikum geworden.