Tim Walz: Er hat, was Harris so dringend braucht

Sie ließ sich zwei Wochen Zeit, um zu entscheiden, mit wem an ihrer Seite sie gegen Donald Trump (78) und J.D. Vance (40) antreten will. Am Ende entschied sich Kamala Harris (59) für einen Mann, dessen Namen selbst 75 Prozent der demokratischen Wähler nicht kannten: Tim Walz. Der Gouverneur von Minnesota bringt nämlich genau das mit, was die Vizepräsidentin braucht.