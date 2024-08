Obdachlose lebt seit vier Jahren in Haltestelle

Öffentlicher Raum für alle

Die Caritas ist in regelmäßigem Kontakt mit der Obdachlosen, Streetworker und Ärzte der Gruft würden sich regelmäßig um sie kümmern. Sie des Platzes zu verweisen sei nicht möglich, da der öffentliche Raum allen zur Verfügung stehe, heißt es. „Es dauert oft, bis Obdachlose Unterstützung annehmen und in ein Quartier ziehen“, so Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner.