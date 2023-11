Sorge um „versteckte“ junge Obdachlose in Wien

„Habe keinen Platz gefunden, der mir sicher genug erschien“

In seinem neuen Situationsbericht zeichnet der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe, ein Zusammenschluss karitativer Organisationen, die Lebenswege dieser „vergessenen“ Obdachlosen nach, die nicht selten Opfer einer Lücke in der Sozialversorgung sind. Oft landen junge Menschen auf der Straße, weil sie vor desolaten Familienverhältnissen flüchten: „Ich habe mit 15 Jahren das erste Mal die Nacht auf der Straße verbracht oder besser gesagt die ganze Nacht durchgemacht, weil ich keinen Platz gefunden habe, der mir sicher genug erschien“, schildert eine Betroffene in dem Bericht.