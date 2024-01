Wiener City verkommt immer mehr zum Matratzenlager

Ungarn winkt Bedürftige einfach durch

Woher kommen auf einmal die vielen Obdachlosen, denn auch die Notquartiere in Wien platzen derzeit aus allen Nähten. Hinter vorgehaltener Hand erfährt man dann mehr zu den Biografien. Viele seien aus Osteuropa. In Ungarn würde man sie nur durchschleusen und an die Grenze schicken. Im Gepäck: das Versprechen an ein besseres Leben...