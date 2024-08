App erkennt Hautkrebs-Risiko: Nun Europa im Visier

In Portugal etwa setzt das Gesundheitsministerium bereits auf die App aus der Steiermark. „Wir sind mitten in der Umsetzung eines Pilotprojekts. Unsere App soll dort in eine digitale Plattform für Vorsorgemaßnahmen inkludiert werden“, sagt Skasa. Und Portugal ist nicht das einzige Land: „Aktuell sind wir in den letzten Zügen der Verhandlung mit einer Beschaffungsagentur, die für 76 der 92 deutschen Krankenkassen zuständig ist“, so Skasa. Und auch aus Malta gebe es bereits konkretes Interesse.