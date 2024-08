Traktor gestohlen und damit Ernte zerstört

Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter auf einem Bauernhof in Feldbach Zugang zu einem versperrten Traktor und nahmen diesen in Betrieb. Die „Spritztour“ führte sie auch über einen in der Nähe befindlichen Kürbisacker und eine Obstplantage, wo sie erheblichen Schaden hinterließen, ehe sie über eine Gemeindestraße weiterfuhren.