Nächtliches Arbeiten verhindert ein Verkehrschaos!

Straßenbaustellen sind immer eine unangenehme Angelegenheit – sowohl für die Menschen, die dort leben, als auch für die Verkehrsteilnehmer. Weil die Klagenfurter Stadtwerke bei der Erweiterung des Fernwärmenetzes aufs Gas steigen, wird seit Wochen praktisch im gesamten Stadtgebiet gegraben. An zwei Schauplätzen geht es künftig auch in der Nacht zur Sache: An der Kreuzung Egger-Lienz-Weg/Koschatstraße und am Villacher Ring beim Schillerpark werden an insgesamt elf Tagen die Bauarbeiter in der Nacht aufmarschieren.