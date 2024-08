In diesem Knast gibt‘s Duschwasser nur auf Befehl

Häftlinge, die nur faul in der Zelle herumliegen und fernsehen möchten, soll es in diesem Gefängnis nicht mehr geben: In Klagenfurt rollen die ersten Bagger für den Bau der modernsten Justizanstalt Österreichs an, in der alles ferngesteuert wird und jeder Insasse arbeiten muss, wenn er keinen Ärger will.