Arbeitsmarkt unter Druck: WK mit alten Forderungen

„Es gibt nichts Neues unter der Sonne“, sagte einst König Salomo im Buch „Prediger“ in der Bibel. Nicht neu sind auch die Forderungen, die Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, und Tirols Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler an die Politik stellen. Hierzulande sei am Arbeitsmarkt eine Lücke von 17.000 Mitarbeitern, die sich bis zum Jahr 2040 um weitere 30.000 verschärfen werde.