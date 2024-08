Festival of Speed vor dem Schloss Esterhazy

„Im Vorjahr haben wir den Event zum ersten Mal veranstaltet und waren begeistert von den Rückmeldungen und den vielen Besuchern“, so die Veranstalter David Hofer, Claudio Datlinger und Matthias Pretz. Das Event findet wie auch im Vorjahr vor dem Schloss Esterhazy in Eisenstadt statt. Satansbratan und Sonnenschein Catering Auch online wird es laut, denn die Influencer Satansbraten und Sonnenschein Catering sowie einige weitere werden ebenfalls vor Ort sein und das Event live über ihre Kanäle auf Instagram und Co. begleiten. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung startet am 31. August um 16 Uhr. Seid dabei!