„Gewinn wird auf Kosten der Patienten gemacht“

Profitmaximierung im Vordergrund

Zum Hintergrund: Bis Ende des Jahres will der umstrittene Investmentfonds PAI mehrheitlich 21 österreichische Reha-Zentren vom ehemals teilstaatlichen Gesundheitskonzern Vamed erwerben. „Mir geht es vor allem darum, was PAI-Partners bereits in anderen Ländern veranstaltet hat, etwa mit den Mitarbeitern“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Harald Steer. Dem Fonds wird vorgeworfen, Bewohner, Patienten und Mitarbeiter für Profitmaximierung auszunutzen.