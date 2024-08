Richard Lugner – ein echter Freund Oberösterreichs

Wenn der am Montag in Wien-Döbling verstorbene Richard Lugner (91) in Oberösterreich auftauchte, standen auch hier die Fotografen und Society-Reporter Schlange: „Mörtel“ liebte unser Bundesland, hatte hier Freunde, war immer wieder einmal zu sehen. Etwa in Nußdorf am Attersee, wo er einen Christbaum für seine Lugner City in Wien fällen ließ. „Er legte dabei sogar selbst Hand an. Natürlich nur fürs Foto“ schildert ein Reporter, der damals dabei war, schmunzelnd.