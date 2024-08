Tierschutz-Kontrollen mangelhaft und ineffektiv

Angekündigte Kontrollen nutzlos

In Oberösterreich beispielsweise seien zwischen 2018 und 2022 lediglich etwa 1,58 Prozent kontrolliert worden. „Abgesehen davon, dass eine Überprüfung durch den Amtstierarzt praktisch immer vorher angekündigt wird, wodurch vieles vertuscht werden kann, dauert es statistisch bereits bis zu 63 Jahre lang, bis man an der Reihe ist! Ein Bauer hat mir erzählt, dass er noch nie kontrolliert worden sei und sein Vater auch nicht. Angesichts dieser Zahlen ist er wohl keine Ausnahme“, so Jürgen Stadler, Tierschutzsprecher der Pfotenhilfe Lochen in Oberösterreich.