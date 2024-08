Führungsmitglied von Islamischem Dschihad wohl tot

Israels Arme hat bei ihrem jüngsten Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen zufolge mit „großer Wahrscheinlichkeit“ einen ranghohen Kommandanten der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet. Ashraf Juda dürfte in der im Angriffsziel eingerichteten „militärischen Kommandozentrale“ zugegen gewesen sein, so die Armee am späten Samstagabend. Ob er bei dem Angriff in der Al-Tabaeen-Schule tatsächlich ums Leben kam, war aber nicht sicher.