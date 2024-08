Förderung des Landes für Arztpraxen zeigt Wirkung

Bund ist ebenfalls gefordert

Abseits davon will das Land dafür sorgen, dass es auch in Zukunft genügend Mediziner gibt. Über das Burgenländische Medizinstipendium soll dem Ärztemangel entgegengewirkt werden. Angehende Ärzte verpflichten sich dabei fünf Jahre lang im Burgenland zu ordinieren. Doskozil sieht aber vor allem den Bund in der Pflicht: „Die Bundesregierung muss endlich dafür sorgen, dass österreichweit auf Steuerzahlerkosten ausgebildete Mediziner auch für eine gewisse Zeit dem öffentlichen System zur Verfügung stehen.“