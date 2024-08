Kiew greift russischen Gasturm an: Etwa 40 Tote

Auch Tote bei Angriffen in der Ostukraine

Unterdessen wurden ukrainischen Angaben zufolge in der Ostukraine bei russischen Angriffen insgesamt drei Menschen getötet. Bei einem Raketenangriff auf ein Gebäude der kritischen Infrastruktur in Kramatorsk starb Regionalgouverneur Wadym Filaschkin zufolge ein Zivilist. Bei einem Angriff in der Region Charkiw auf ein Privathaus kamen zwei Menschen ums Leben, wie die Polizei mitteilte.