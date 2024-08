Gold für Brasilien im Beachvolleyball

Das topgesetzte Duo Ana Patricia/Duda bezwang am späten Freitagabend im Finale vor dem Eiffelturm in Paris die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 2:1 (24,-12,10). Die Weltranglisten-Ersten waren 2022 in Rom bereits gemeinsam Weltmeisterinnen geworden.