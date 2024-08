Blinder Geheimdienst | Gegen die Angst

„Ich habe Großes vor“ – mit diesen großen Worten hatte der 19-jährige Beran A., alias „Mo“ aus Ternitz gerade erst Ende Juli einen Job hingeschmissen. Jetzt weiß die halbe Welt, was dieses „Große“ war, beziehungsweise, was dieses „Große“ hätte sein sollen: Er hatte dem Führer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ die Treue versprochen und wollte Menschen, viele Menschen töten – Fans des US-Superstars Taylor Swift. Vor dem Wiener Happel-Stadion, in dem gestern, heute und morgen insgesamt drei Swift-Konzerte für beinahe 200.000 Zuschauer stattfinden sollten. Das Mordkomplott wurde bekanntlich gerade noch vereitelt, der 19-Jährige wie auch ein mutmaßlicher Komplize verhaftet, die Konzerte wurden dennoch abgesagt. Wie es so weit kommen konnte, was das bedeutet, welche Folgen es hat – all dies wird nun nicht nur in Österreich heftig diskutiert. Wie können sich junge Männer so radikalisieren, dass sie über Leichen gehen wollen? Darauf ist nur schwer eine Antwort zu finden. Leichter zu beantworten: Wie kann es sein, dass islamistische Terrorpläne in Österreich immer erst durch Informationen ausländischer Geheimdienste bekannt werden? Vor allem deshalb, weil die österreichischen Geheimdienste wegen restriktiver Datenschutzbestimmungen blind und taub bleiben, weil sie so gut wie keine Chance haben, bei den Vorbereitungen von Anschlägen mitzuhören oder mitzulesen. Kein Wunder, wenn das nun wieder heftig politisch diskutiert wird.