Tausendsassa Jagerhofer und der neue Beach-Traktor

Tausendsassa Hannes Jagerhofer sucht seit Jahren nach einer Landwirtschaft in Kärnten. Am liebsten sitzt der Beachvolleyball-Veranstalter nämlich in einem Traktor. Jetzt hat er in Klagenfurt einen neuen Steyr-Traktor erhalten, mit dem 110-PS-Monster könnte er sogar einen Beach-Centercourt ziehen.