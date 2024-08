Nur zu Beginn war es „vogelwild“

Dass es am Ende nur ein Gegentreffer wurde, hatten die Bullen dem deutschen Schlussmann zu verdanken, der in der Anfangsphase zweimal stark parierte. „Es war vogelwild, aber wir sind ruhig geblieben“, beschrieb Verteidiger Sammy Baidoo die ersten Minuten. Da waren er und seine Mitspieler ungeordnet und ließen sich vom Gegner überraschen. Schon beim 3:2-Erfolg in der Bundesliga beim GAK sah die Defensive der Mozartstädter nicht immer sattelfest aus. Kjaergaard, mit zwei Treffern gegen Twente Mann des Spiels, will das aber nicht alleine an der Abwehr festmachen. Als Mannschaft müsse man das abstellen, betonte der Däne. „Wir verteidigen nicht nur mit vier Spielern, sondern mit allen elf. Im nächsten Spiel versuchen wir, es besser zu machen.“