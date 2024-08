Pink nur Joker! Jetzt ist auch Rückkehr möglich

Nicht nach Wunsch läuft es für Markus Pink! Der Ochsendorfer Stürmer kann seit seinem Transfer in die 3. deutsche Liga zu Sandhausen in Pflichtspielen nur zehn Startelfeinsätze in 17 Partien aufweisen. Dazu kommen sechs Einwechslungen. Fünf Tore und ein Assist stehen zu Buche. Und in der eben erst gestarteten Saison sieht es nach einer Jokerrolle aus, kam er doch in der 1. Runde beim 1:0-Sieg gegen Osnabrück von der Bank. „Ich bin fit, bin nicht in der Situation, in der man sagt, dass man der typische Joker ist“, so Pink, der noch ein Jahr Vertrag hat.