Schaffner gespielt: „ÖBB-Fanatiker“ vor Gericht

Trotz Verboten weiter Zug gefahren

Seitdem haben die beiden Angeklagten ein österreichweites Beförderungsverbot der ÖBB und Hausverbot auf allen Bahnhöfen landesweit. Das schien bei den Zugliebhabern aber nicht so ganz angekommen zu sein, denn vor allem der nun 18-Jährige fuhr weiter heiter in der Gegend herum – und erschlich sich im Dezember 2023 widerrechtlich Nächtigungsgutscheine der Bundesbahnen. Sechs Nächte verbrachte er in Salzburg, eine davon zusammen mit dem Zweitangeklagten. Ein weiteres Mal checkte er in einem Hotel in Wien ein, auf Kosten der ÖBB.