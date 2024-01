Verantwortliche nehmen an Programm gegen Hass teil

Der Erwachsene und der Jugendliche, die im vergangenen Mai eine Hitler-Rede in einem ÖBB-Zug abgespielt hatten, müssen nicht vor Gericht. Man habe sich diversionell geeinigt, teilte die Staatsanwaltschaft Wien am Freitag mit. Die beiden Beschuldigten nehmen jetzt am Neustart-Programm „Dialog statt Hass“ teil.