Vor CL-Spiel: Suff-Schiris stehlen Verkehrsschild

Gemeinsam mit einem weiteren Mann seien sie in der Ausnüchterungszelle gelandet, wie der Sender TVP Sport unter Berufung auf die Polizei im polnischen Lublin berichtete. Beide sollten am Dienstagabend als Schiedsrichterassistenten bei der Partie von Dynamo Kiew gegen die Glasgow Rangers in Lublin zum Einsatz kommen.