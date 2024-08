Am 9. August startet der größte Rummel des Landes

Was das Schöne an diesen zehn Tagen ist? Da sind sich alle einig: Man trifft hier Leute, die man sonst den Rest des Jahres nicht oder nur selten sieht. „Es ist immer wieder ein Heimkommen“, meint auch Ilona Wiesbauer, die das Fest und die Leute hier von Klein auf kennt. Noch ist geschlossen, die „Volksfestfamilie“ ist aber im Endspurt. Die letzten Leitungen werden angeschlossen, die Getränke eingeräumt, die Geräte noch einmal poliert. Denn Freitag Abend heißt es endlich wieder: Willkommen, am Golser Volksfest!