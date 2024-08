TV-Abbruch empört die deutschen Sportfans

Das ZDF hatte am Montagabend das Match der Deutschen gegen die Kanadierinnen übertragen. 25 Sekunden vor dem Ende des Spiels schaltete der Sender zunächst um zur Werbung und schließlich zur Nachrichtensendung „heute“. In den sozialen Netzwerken liefen die Sportfans Sturm, die meisten schafften es nicht mehr rechtzeitig, zum Livestream im Internet zu kommen und verpassten so die entscheidenden Sekunden.