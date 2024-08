Nowitzki flippte neben Spaniens König voll aus

In einem Thriller hatte „Oranje“ am Ende das Glück auf seiner Seite, gewann 18:17. Danach sah man, dass auch viele orangene Fans in der Arena waren. Wie bei der Fußball-EM in Deutschland legte der DJ dann den Hit „Links rechts“ auf. Spieler und Anhänger tanzten entfesselt. Und am 22. August spielen dann die besten Spielerinnen und Spieler Europas bei der von der „Krone“ präsentierten 3x3 EM im Wiener Prater!