Infineon streicht Hunderte Jobs in Kärntner Werk

Bei Infineon Österreich wird ebenfalls der Sparstift angesetzt. Konkret sollen in den nächsten zwei Jahren 380 von insgesamt 6000 Stellen in Österreich wegfallen. „Infineon investiert in seine Innovationskraft. Gleichzeitig ist das Wettbewerbsumfeld extrem fordernd, auch bedingt durch die Marktschwäche in vielen Bereichen sowie stark gestiegene Energie- und Personalkosten“, erklärt Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka. Daher setze man „ein Programm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ um. Infineon ist in Österreich mit einem Werk in Villach vertreten.