Warum diese Fee bei Touristikern für Jubel sorgt

Dass die Aufführung bei Gästen so gut ankommt, damit haben selbst Tourismusvertreter nicht gerechnet. „Schon im Vorjahr war der erste Teil der Trilogie sehr gefragt, aber kostenlos. Heuer verzeichnen wir fast doppelt so viele Gäste. Und das, obwohl wir nun Eintritt verlangen“, so Tourismuschef Patrick Lengdorfer.