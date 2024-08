Tragikomik: Karton statt Gips nach Wadenbeinbruch

„Sie nahmen Karton vom Sondermüll“

Dort vergingen Stunden ohne ärztliche Behandlung, während er mit zunehmenden Schmerzen wartete. Nach dem Röntgen die Diagnose: Wadenbeinbruch! Das Krankenhaus hatte jedoch keine Schienen. „Sie nahmen Karton vom Sondermüll“, berichtet Elia in lokalen Medien. So wurde der Knöchel notdürftig stabilisiert, und er wurde entlassen, mit dem Hinweis, sich am Montag beim Orthopäden vorzustellen.