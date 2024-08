Schulsportart „Völkern“ erobert Graz im Sturm

In der Liga noch ein weißer Fleck

Nicht zuletzt deswegen, weil der Sport leicht verständlich ist: Der Gegner muss mit per Hand geschossenen Bällen „eliminiert“ werden. Das Team, das nach einem Satz (dauert drei Minuten) mehr Spieler am Feld hat, bekommt zwei Punkte, bei einem Gleichstand einen. Gewonnen hat jenes Team, das nach 40 Spielminuten mehr Punkte am Konto hat. „Entscheidend sind Athletik, Reaktionsschnelligkeit und entsprechendes Geschick“, weiß Malik. In der Dodgeball-Bundesliga ist Graz noch ein weißer Fleck, die meisten der 30 Teams kommen aus Wien. Wer Dodgeball in der Region ausprobieren will, kann das etwa beim „Hobby Klub Kalsdorf 05“.